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За пять лет транспортная компания «Байкал Сервис» в Приморье увеличила свой грузооборот в десять раз
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За пять лет транспортная компания «Байкал Сервис» в Приморье увеличила свой грузооборот в десять раз 

Prim.News 1 час назад
О быстром становлении компании на рынке Приморья.
ТК «Байкал Сервис» в Приморском крае открыла филиал в сентябре 2013 года.
«За период более четырёх лет компания смогла занять лидирующие позиции в Приморском крае и увеличить свой грузооборот в десять раз», — отметил директор владивостокского филиала ТК «Байкал Сервис» Николай Текутьев.
Основные категории грузов по отправке из Приморского края на 2018 год, подразделяются на три основных категории: первая категория — это различные автозапчасти, автохимия, шины и диски, что совсем не удивительно так как Владивосток всем известен как самый автомобильный город в России, вторая категория это различной сложности оборудование как для типографий и рекламщиков, так и для горнодобывающих предприятий, третья категория так называемые товары народного потребления — это одежда, обувь и прочие товары.
Справочно:
Транспортная компания «Байкал Сервис» более 20 лет перевозит сборные грузы по России. За это время мы зарекомендовали себя в бизнес-сообществе надежным перевозчиком, исполняющим взятые на себя обязательства и всегда оправдывающим ожидания партнеров и клиентов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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