За пять лет транспортная компания «Байкал Сервис» в Приморье увеличила свой грузооборот в десять раз

О быстром становлении компании на рынке Приморья.

ТК «Байкал Сервис» в Приморском крае открыла филиал в сентябре 2013 года.

«За период более четырёх лет компания смогла занять лидирующие позиции в Приморском крае и увеличить свой грузооборот в десять раз», — отметил директор владивостокского филиала ТК «Байкал Сервис» Николай Текутьев.

Основные категории грузов по отправке из Приморского края на 2018 год, подразделяются на три основных категории: первая категория — это различные автозапчасти, автохимия, шины и диски, что совсем не удивительно так как Владивосток всем известен как самый автомобильный город в России , вторая категория это различной сложности оборудование как для типографий и рекламщиков, так и для горнодобывающих предприятий, третья категория так называемые товары народного потребления — это одежда, обувь и прочие товары.

Справочно:

Транспортная компания «Байкал Сервис» более 20 лет перевозит сборные грузы по России. За это время мы зарекомендовали себя в бизнес-сообществе надежным перевозчиком, исполняющим взятые на себя обязательства и всегда оправдывающим ожидания партнеров и клиентов.