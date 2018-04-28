США хотят летать в Россию подешевле 

В конце мая Госдепартамент США планирует провести с Москвой переговоры по вопросу разрешения полётов американских авиаперевозчиков над Россией, сообщает Bloomberg.
Ранее Минтранс России продлил до 28 октября разрешение на транзитные перелёты американским авиаперевозчикам, но один из четырёх маршрутов, проходящий через воздушное пространство на юге России, продлён не был. Этот маршрут считается «ключевым» для грузовых судов, поскольку является более дешёвым и быстрым. Российская сторона заявила, что маршрут был закрыт по техническим причинам, однако США подвергают сомнению эти утверждения.