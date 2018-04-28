Ещё
США хотят летать в Россию подешевле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США хотят летать в Россию подешевле 

News.ru 1 час назад
В конце мая Госдепартамент США планирует провести с Москвой переговоры по вопросу разрешения полётов американских авиаперевозчиков над Россией, сообщает Bloomberg.
Ранее Минтранс России продлил до 28 октября разрешение на транзитные перелёты американским авиаперевозчикам, но один из четырёх маршрутов, проходящий через воздушное пространство на юге России, продлён не был. Этот маршрут считается «ключевым» для грузовых судов, поскольку является более дешёвым и быстрым. Российская сторона заявила, что маршрут был закрыт по техническим причинам, однако США подвергают сомнению эти утверждения.
News.ru: последние новости
Кем заменить «знатного боярина» Шувалова Сбербанк оказался должником Как Россия справилась с «афганским синдромом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»18
Трамп и Меркель «проехались» по России246
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост811
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО130
Россию назвали страной второго сорта471
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение