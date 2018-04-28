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Листья стали распускаться на деревьях в столичных парках
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Листья стали распускаться на деревьях в столичных парках 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На тополе в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» уже появились сережки.
На деревьях в московских парках начали распускаться первые листья.
— На деревьях и кустарниках, растущих на природных территориях, начали распускаться листья. В «Бирюлево» распустила листья спирея японская, сирень садовая, ива желтая, жимолость, каприфоль и роза морщинистая. Повсеместно начинают распускать листья рябина, ива и лиственница, — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
В пресс-службе добавили, что на тополе в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» уже появились сережки, а также стали распускаться смородина и крыжовник. Листья на черемухе заметили в парке «Скокольники».
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