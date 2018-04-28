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Рыбака вытащили из ледяного плена
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Рыбака вытащили из ледяного плена 

Рамблер 1 час назад
В Кургане рыбак оказался в ледяном плену, отрезанный от берега.
На помощь ему пришли спасатели МЧС, которые вытащили его на берег. Операция по спасению была снята на камеру и попала в Сеть.
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