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В Барнауле пройдет праздник профессий
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В Барнауле пройдет праздник профессий 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Горожане смогут увидеть фотовыставку трудовых династий города и встретиться с ее героями. Также на празднике будут работать экспозиции архивных и музейных организаций, учебных заведений высшего образования и ведущих работодателей города. Барнаульцы поучаствуют в квест-игре, смогут пройти профориентационный тест и получить рекомендации психолога-консультанта по профессиональным способностям. К тому же на площадке будут работать 4D-планетарий и фотозона. Почувствовать себя в роли настоящих пожарных смогут юные гости праздника. Дети узнают основы противопожарной безопасности, увидят настоящую пажарную технику и костюмы. При этом каждый желающий сможет примерить каску и боевую форму пожарного и сделать фото. Также барнаульцы смогут примерить на себя другие обличия — например надеть театральный костюм. Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина организует для гостей выездную костюмерную. Помимо этого свою игровую локацию подготовил детский город профессий «Кидвиль». Еще в программе праздника — молодежный флешмоб, танцевальный мастер-класс и выступление Барнаульского духового оркестра.
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