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В Волгограде на Мамаевом кургане появился новый знак
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В Волгограде на Мамаевом кургане появился новый знак 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Знак в память о казахстанцах, погибших под Сталинградом, открыли на Мамаевом Кургане в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, по этому случаю в город-герой доставили капсулы с освящённой землёй, взятой с места формирования казахстанских дивизий. «Сталинград защищали представители всех национальностей, населявших Советский Союз, — отметил замгубернатора Волгоградской области Александр Блошкин. — Сегодняшнее мероприятие лучше любых слов говорит о том, что мы чтим нашу общую историю, храним память о ней».
В торжественном открытии знака приняли участие ветераны, делегация из Казахстана, представители республиканской общественной организации «Совет генералов Казахстана», члены молодежных объединений, военно-патриотических клубов, представители национальных диаспор, жители и гости Волгограда.
Напомним, ранее на военно-мемориальном кладбище на Мамаевом кургане были установлены памятные знаки бойцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Вологодской, Ростовской областей и других субъектов РФ.
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