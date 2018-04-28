«Закрывали не зря». Идем вслед за первыми посетителями Московского вокзала

Реконструкция — это официальное название. На деле вокзал отстроили практически заново, рассказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский. Из старого остались некоторые исторические элементы, например, мозаичные панно.

Старую люстру, говорят, разобрали и положили на хранение. Ее заменили на современное светодиодное освещение. То, что висит на месте люстры — это камера видеонаблюдения.

В фойе стоит украшение к Чемпионату мира — глобус в виде футбольного мяча. Континенты нанесены на нем по-нижегородски: хохломской росписью. Чем инсталляцию заменят после мундиаля, пока не думали.

Площадь вокзала увеличилась на 1200 кв. м, а вместимость — на 400 человек. Появились просторные залы ожидания с современными креслами. Два новых — на втором этаже.

— Раньше на втором этаже залы были номинальные — узкие и некомфортные, люди туда не ходили. Сегодня мы построили новый этаж с новыми залами ожидания. Туда удобно добираться на эскалаторах, а маломобильным гражданам — на лифтах, — пояснил Вотолевский.

— Очень понравилось, похоже на питерский вокзал. Я недавно в Питере была, — заявила нижегородка Алена.

Все торговые павильоны оформлены в едином стиле.

Для маломобильных пассажиров маршрут передвижения по вокзалу продуман до мелочей. На полу — тактильная плитка. Перед дверными проемами, лестничными маршами — предупредительные тактильные указатели. Даже на платформе — специальная скамья.

Все подъемы и спуски оборудованы пандусами и лифтами. Всего на вокзале 2 эскалатора, 5 пандусов и 5 пассажирских лифтов, в том числе на платформы.

Раньше пассажиры жаловались на нехватку камер хранения. Теперь количество ячеек увеличили вдвое. Есть автоматические и ручные камеры хранения.

Открыт новый зал повышенной комфортности и комната матери и ребенка с игровой зоной. Она обустроена первом этаже (хотя собирались делать на втором) и рядом с эвакуационными выходами.

Людмила и Андрей из Кирова

— Очень понравилось новое здание вокзала. Мечта! Все очень качественно сделано, уютно, удобно, цивилизованно, — порадовались за соседей Людмила и Андрей из Кирова. — Старое здание, конечно, было уже безобразным, убогим.

Санузлы оборудованы антивандальной сантехникой.

Больше всего жалоб поступало на цокольный этаж. Выход из метро был очень узким. Когда проезжали поезда, была давка на входе в вокзал, потом давка на входе в туннель. Теперь проход расширили в три раза.

На вокзале установлена новая система «умный вокзал», которая автоматически круглосуточно контролирует работу основных систем жизнеобеспечения: вентиляцию, кондиционирование, освещение, отопление и другие. Система информирования работает также в автоматическом режиме и на двух языках. А система пожаротушения — «Рубеж Атлант» отечественного производства — лучшая в России.

Перронную платформу и следующие две фактически построили заново. Остальные отремонтировали. Правда — добавим ложку дегтя — красивые, стильные скамьи при ближайшем рассмотрении оказались покрытыми ржавчиной.

Сегодня до открытия здания вокзала для всех сначала ждали врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Мыли и чистили до последнего. Но успели не все — многие ручки и поручни были покрыты пленкой и пылью.

Вход на территорию вокзала теперь, как и положено по закону, через досмотр. Первым его прошел глава региона, а за ним потянулись и пассажиры.

Еще одно наблюдение. Вход в фойе после досмотра не всем удобен. Дверь открывается «на себя». Хрупкая женщина с маленьким ребенком и большим багажом, придерживая дверь нижней частью спины, с трудом пропихнула в нее и то, и другое. Хотя, возможно, такой вариант продиктован соображениями безопасности. Тогда придется руководству завести швейцара.

Глеб Никитин опробовал также новые открытые кассы — такие есть только на трех российских вокзалах. Он купил билет до Москвы. Но тут подействовал «генеральский эффект». Платежный терминал не сработал, пришлось доставать наличные. А вот у первого пассажира все получилось. Вот он, билет на Киров.

— Очень приятное впечатление. Чисто, светло, мест много посадочных. Наверное, будет очень хорошо. В кассе приятно обслуживают, — сказала корреспонденту NN.ru Надежда. Она родилась в Нижнем Новгороде, но уже 30 лет живет в Ярославле. На родину приезжает каждый год. — Очень огорчало, когда был закрыт вокзал, но не зря.