Фото дня. На Московском вокзале повесили «новую люстру»

Сегодня здание Московского вокзала открыло свои двери для журналистов после реконструкции. Неприятным сюрпризом стало отсутствие в холле знаменитой люстры, под которой нижегородцы назначали встречи.