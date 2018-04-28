Госслужащие в ЯНАО перейдут с «чиновничьего» языка на русский

Органы власти ЯНАО стремятся к открытости, выкладывают на официальных порталах массу информации. Но иногда она так мудрено изложена, что без переводчика не обойтись…

Так считают члены Общественного Совета при аппарате губернатора ЯНАО. И Наталия Фиголь , заместитель главы региона, согласна с этим замечанием. По ее словам, Ямал уже взял курс на борьбу с канцеляризмами.

— Действительно, мы используем в документах и ответах на обращения граждан юридическую терминологию, потому что обращаемся к законодательству. К сожалению, полностью исключить это из текста невозможно. Поэтому дали такую установку: если исполнительные органы отвечают на запрос, пусть это делают доступным языком. Чтобы человек не обращался еще к кому-то за расшифровкой информации, — отметила замгубернатора.

Федеральный центр в начале года разработал методические рекомендации, на основании которых в автономном округе разрабатывается «дорожная карта» до 2025 года. В итоге официальные тексты должны стать более понятными для населения. Например, в документы будут добавлять пояснения.