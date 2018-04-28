Ещё
Госслужащие в ЯНАО перейдут с «чиновничьего» языка на русский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госслужащие в ЯНАО перейдут с «чиновничьего» языка на русский 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Органы власти ЯНАО стремятся к открытости, выкладывают на официальных порталах массу информации. Но иногда она так мудрено изложена, что без переводчика не обойтись…
Так считают члены Общественного Совета при аппарате губернатора ЯНАО. И Наталия Фиголь, заместитель главы региона, согласна с этим замечанием. По ее словам, Ямал уже взял курс на борьбу с канцеляризмами.
— Действительно, мы используем в документах и ответах на обращения граждан юридическую терминологию, потому что обращаемся к законодательству. К сожалению, полностью исключить это из текста невозможно. Поэтому дали такую установку: если исполнительные органы отвечают на запрос, пусть это делают доступным языком. Чтобы человек не обращался еще к кому-то за расшифровкой информации, — отметила замгубернатора.
Федеральный центр в начале года разработал методические рекомендации, на основании которых в автономном округе разрабатывается «дорожная карта» до 2025 года. В итоге официальные тексты должны стать более понятными для населения. Например, в документы будут добавлять пояснения.
Красный Север: последние новости
Эксперты посчитали, сколько Ямал вкладывает в Арктику Как ямальские почтовики будут работать в праздничные дни Ямальцы вспомнили, как летали в самолетах стоя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»26
Трамп и Меркель «проехались» по России262
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост820
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО133
Россию назвали страной второго сорта484
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение