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В Амурской области начался монтаж пролетных строений железнодорожного моста через реку Кованта
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В Амурской области начался монтаж пролетных строений железнодорожного моста через реку Кованта 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Создание объекта, расположенного на перегоне Кутыкан — Кувыкта, ведется в рамках строительства вторых путей и двухпутных вставок на западном участке Байкало-Амурской магистрали. Новый мост длиной 465 м строится рядом со старым, по которому идут поезда.
После переключения движения на второй мост на действующем сооружении демонтируют сталежелезобетонные балки, которые заменят на металлические. Верхнее строение пути будет укладываться на балластное корыто из ортотропных плит. Несмотря на внешне нормальное состояние имеющихся пролетных строений действующего моста, в них есть дефекты. Новый типовой проект отвечает современным нормам проектирования и эксплуатации. Проектировщики закладывают срок службы мостового перехода 80–100 лет.
Пока мостовики монтируют пролетные строения, бригада механизаторов ведет земляные работы на перегоне Кутыкан — Кувыкта. За долгие годы земляное полотно под второй путь (возведено в период строительства БАМа) просело, ему требуется досыпка до проектных отметок. Параллельно осуществляются работы по строительству водоотводных канав и охлаждающей скальной наброски.
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