45 предприятий региона предложили свою продукцию крупной торговой сети

— Мероприятие организовано в рамках исполнения поручения губернатора Дмитрия Миронова о продвижении местной продукции в торговые сети, — пояснила заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. — Гарантии сбыта позволяют предприятиям сохранять стабильное производство и развиваться. Вместе с тем более тесное взаимодействие с сетями способствует расширению ассортиментной линейки и привлечению новых покупателей. Доля, которую вносят сетевые магазины в товарооборот области, постепенно увеличивается.

В рамках закупочной сессии была представлена продукция 45 компаний-производителей Ярославской области: колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты и деликатесы, молочные продукты, плодоовощные консервы, картофель, фрукты, грибы и многое другое.

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия производителей и торговых сетей. Речь, в частности, шла о возможностях вхождения в сеть, расширении деловых контактов, перспективах развития сотрудничества. Достигнут ряд предварительных договоренностей о дальнейшей совместной работе.

В настоящее время с компанией «Икс 5 Ритейл Групп» сотрудничают 35 ярославских производителей. Проводится системная работа по повышению эффективности продвижения ярославской продукции в торговые сети.

Планируется, что местом аккумуляции товаров местных производителей станет распределительный центр в Ярославле . Площадь нового логистического комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. Он будет обслуживать около 700 магазинов в Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологодской и Архангельской областях. Центр подходит для размещения всех категорий товаров: предусмотрено разделение на несколько отдельных зон, в каждой из которых будет поддерживаться определенный температурный режим хранения.

— Распределительный центр в Ярославле — это по-настоящему современный комплекс, который позволит значительно снизить логистическую нагрузку на нашу розничную сеть, — отметил директор Северо-Восточного дивизиона торговой сети «Пятерочка» Сергей Выдрин. — Теперь путь товара от склада до магазина сократится в среднем на 190 километров. Как результат, покупатель получит более свежий и качественный продукт.

В логистическом центре — целый комплекс новых технологий. Динамический слоттинг позволяет сократить расстояние пробега комплектовщика на основании данных о предыдущих заказах, есть возможность сбора товара с помощью голосового терминала. Различные электронные системы контролируют постоянное наличие товара на полках и планируют его сбыт.