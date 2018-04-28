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Интригу праймериз приморского губернатора придаст депутат ЗС ПК
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Интригу праймериз приморского губернатора придаст депутат ЗС ПК 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Депутат Заксобрания Приморского края Всеволод Романов подал документы на участие в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения кандидатов на выборы губернатора Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Таким образом, на сегодняшний день участников предварительного голосования — трое.
Напомним, перечень участников праймериз по определению кандидатуры на пост губернатора будет сформирован на региональном политсовете ЕР в мае. В июне на региональной партийной конференции кандидата на пост главы Приморья определят тайным голосованием на альтернативной основе.
До этого на предварительное голосование подали документы двое — организатор молодежных движений Приморья, помощник депутата Госдумы Владимира Новикова Вячеслав Гнездилов и бывший депутат гордумы Владивостока Александр Приходько.
Всеволод Романов работает в должности заместителя председателя комитета Заксобрания Приморья по экономической политике и собственности, избирался по 18-му одномандатному округу (Лазовский, Ольгинский районы, село Хмыловка Партизанского района и часть Находкинского городского округа). До 2016 года Романов работал исполнительным директором в ООО «Грин-Агро-Сахалин», исполнительным директором ООО «Ханкайский агропромышленный комбинат „Грин-Агро“, заместителем директора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ФГУ „Тихоокеанская дирекция по техническому обеспечению надзора на море“.
Впрочем, трое участников еще не предоставили полный пакет необходимых документов — долгого времени требует оформления справки об отсутствии судимости.
Глава Приморского края Андрей Тарасенко, тем временем, еще не заявил свою кандидатуру на процедуру праймериз. Между тем, прием документов заканчивается 8 мая. Впрочем, в региональном исполкоме ЕР не исключают, что на уровне московского руководство, с учетом большого количества праздничных дней в начале мая, будет принято решение о продлении процедуры до 15 мая. Фавориты выборной гонки традиционно заявляются на предварительное голосование в числе последних.
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