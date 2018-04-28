В Парке Победы пройдет церемония «Памяти и скорби»

3 мая Общероссийская общественная организация ветеранов федеральных органов государственной охраны проведет на Аллее Славы на Поклонной горе церемонию «Памяти и скорби».

Церемония «Памяти и скорби» пройдет в честь сотрудников государственной охраны и правительственной связи, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия планируется возложение венков и цветов к мемориальному камню и голубым елям, торжественное прохождение парадного расчета Президентского полка, встреча молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Ожидается, что в ней примут участие около 200 человек. Присоединиться к торжественному возложению и пообщаться с ветеранами — сотрудниками государственной охраны и правительственной связи могут все желающие. Церемония пройдет с 12:00 до 15:00.