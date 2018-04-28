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СМИ рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
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СМИ рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков» 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
Обломки крылатых ракет США, выпущенных по Сирии силами коалиции, ожидает судьба хуже смерти, полагают западные СМИ.
Журналисты отмечают, что ценность снарядов заключается в том, что после изучения Россия научится их уничтожать. Сейчас, по мнению экспертов, ракеты станут подопытными кроликами. Их будут изучать с помощью испытательного стенда.
В конечном итоге подобные тесты приведут к «самоубийственной гибели» ракет, сообщает "Газета.ру".
В Пентагоне информацию о захваченных ракетах назвали ложной. По словам представителей военного ведомства США, доказательств того, что у России есть снаряды представлено не было.
Ранее сообщалось, что специалисты Минобороны РФ изучают упавшие в Сирии крылатые «умные» ракеты производства США, а также Великобритании и Франции. Генштаб показал журналистам обломки снарядов.
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