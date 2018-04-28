Ещё
Буйные посетители сломали ручку в магазине Петрозаводска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Буйные посетители сломали ручку в магазине Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мужчин, 1970 и 1981 годов рождения, доставили в петрозаводскую полицию.
В минувшие сутки два из пяти задержаний сотрудники вневедомственной охраны произвели в гипермаркетах Петрозаводска, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.
В 16 часов девушка неудачно пыталась вынести неоплаченный товар на сумму около 2000 рублей. После полуночи, двое граждан попытались вынести товар из магазина. Также, по информации Росгвардии, посетители «повели себя буйно, в результате чего магазин потерпел ущерб в виде сломанной ручки в комнату для досмотра».
Граждане, 1970 и 1981 годов рождения, были доставлены в полицию. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Хуже смерти: в США спрогнозировали судьбу попавших в Россию «Томагавков» Рейсы на Зимник из Петрозаводска открываются сегодня Дуров назвал дату следующей акции с бумажными самолетиками
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»24
Трамп и Меркель «проехались» по России255
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост818
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО131
Россию назвали страной второго сорта481
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение