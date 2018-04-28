Буйные посетители сломали ручку в магазине Петрозаводска

Мужчин, 1970 и 1981 годов рождения, доставили в петрозаводскую полицию.

В минувшие сутки два из пяти задержаний сотрудники вневедомственной охраны произвели в гипермаркетах Петрозаводска , сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

В 16 часов девушка неудачно пыталась вынести неоплаченный товар на сумму около 2000 рублей. После полуночи, двое граждан попытались вынести товар из магазина. Также, по информации Росгвардии, посетители «повели себя буйно, в результате чего магазин потерпел ущерб в виде сломанной ручки в комнату для досмотра».

Граждане, 1970 и 1981 годов рождения, были доставлены в полицию. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.