Буйные посетители сломали ручку в магазине Петрозаводска 

Мужчин, 1970 и 1981 годов рождения, доставили в петрозаводскую полицию.
В минувшие сутки два из пяти задержаний сотрудники вневедомственной охраны произвели в гипермаркетах Петрозаводска, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.
В 16 часов девушка неудачно пыталась вынести неоплаченный товар на сумму около 2000 рублей. После полуночи, двое граждан попытались вынести товар из магазина. Также, по информации Росгвардии, посетители «повели себя буйно, в результате чего магазин потерпел ущерб в виде сломанной ручки в комнату для досмотра».
Граждане, 1970 и 1981 годов рождения, были доставлены в полицию. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru