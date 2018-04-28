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Полицейские УВД по ЦАО прочитали профилактическую лекцию студентам
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Полицейские УВД по ЦАО прочитали профилактическую лекцию студентам 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Лекцию о том, как противостоять попыткам вовлечения молодежи в незаконные организации прочитали студентам Московского педагогического государственного университета сотрудники УВД по ЦАО  Начальник психологической службы УВД по ЦАО майор внутренней службы Вероника Крапухина и начальник отдела морально-психологического обеспечения майор внутренней службы Надежда Зубко рассказали студентам о том, как противостоять попыткам вовлечения в незаконные организации.
Наиболее эффективным способом воздействия на молодежь в последнее время становится агитация в сети Интернет. На различных сайтах и в социальных сетях участники экстремистских группировок вербуют молодых людей для участия в противоправной деятельности. Злоумышленники используют легкий доступ к обширной аудитории, анонимность коммуникаций, высокую скорость передачи информации, излишнюю открытость пользователей в социальных сетях.
Полицейские рассказали, как правильно себя вести с незнакомцами в сети Интернет, а также в тех случаях, когда злоумышленники уже вышли на прямой контакт. Ребята задали сотрудникам полиции различные вопросы о том, как можно избежать воздействия и манипуляций со стороны участников противоправной деятельности, а также найти правильный выход из критической ситуации.
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