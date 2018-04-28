Страшно красиво: на Юпитере вновь засняли мощнейший ураган-антициклон

НАСА не перестаёт радовать пользователей твиттера завораживающими красотами космоса. На днях агентство опубликовала новый снимок Большого Красного Пятна на Юпитере. Изображение удалось получить путём компиляция трёх фотографий, сделанных 1 апреля во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой.

Отметим, что Большое Красное Пятно — это невероятной силы ураган-антициклон. Сила ветра там составляет 430 км в час, а размеры Пятна делают его самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе.