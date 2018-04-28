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Страшно красиво: на Юпитере вновь засняли мощнейший ураган-антициклон
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Страшно красиво: на Юпитере вновь засняли мощнейший ураган-антициклон 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
НАСА не перестаёт радовать пользователей твиттера завораживающими красотами космоса. На днях агентство опубликовала новый снимок Большого Красного Пятна на Юпитере. Изображение удалось получить путём компиляция трёх фотографий, сделанных 1 апреля во время двенадцатого сближения автоматической станции Juno с планетой.
Отметим, что Большое Красное Пятно — это невероятной силы ураган-антициклон. Сила ветра там составляет 430 км в час, а размеры Пятна делают его самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе.
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