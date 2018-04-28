Ещё
В США стартовала компания против использования полиэтиленовых пакетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США стартовала компания против использования полиэтиленовых пакетов 

ИнформУпак 1 час назад
В качестве альтернативы популярным полиэтиленовым пакетам предлагают использовать упаковку из переработанного вторсырья. Губернатор штата Нью-Йорк подчеркивает, что ограничения относительно использования полиэтиленовой упаковки необходимо вводить на федеральном уровне. При этом отдельные штаты не должны вносить изменения и дополнения в принятый нормативный акт. Это позволит максимально эффективно защитить окружающую среду от загрязнения пластиковыми отходами.
Ранее сообщалось, что несколько американских штатов (Гавайи, Калифорния) и городов (Чикаго, Сиэтл) уже отказались от использования пакетов из полиэтилена. Если Эндрю Куомо сможет реализовать свою инициативу, то производителям полиэтиленовой упаковки и ритейлерам придется внести серьезные коррективы в деятельность своих компаний.
ИнформУпак: последние новости
В Краснодарском крае начали выпуск детского питания «Азбука вкуса» переходит на многоразовые пакеты Боеприпасы перемещают в пластик
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»26
Трамп и Меркель «проехались» по России262
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост820
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО133
Россию назвали страной второго сорта484
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение