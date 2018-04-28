В США стартовала компания против использования полиэтиленовых пакетов 

В качестве альтернативы популярным полиэтиленовым пакетам предлагают использовать упаковку из переработанного вторсырья. Губернатор штата Нью-Йорк подчеркивает, что ограничения относительно использования полиэтиленовой упаковки необходимо вводить на федеральном уровне. При этом отдельные штаты не должны вносить изменения и дополнения в принятый нормативный акт. Это позволит максимально эффективно защитить окружающую среду от загрязнения пластиковыми отходами.
Ранее сообщалось, что несколько американских штатов (Гавайи, Калифорния) и городов (Чикаго, Сиэтл) уже отказались от использования пакетов из полиэтилена. Если Эндрю Куомо сможет реализовать свою инициативу, то производителям полиэтиленовой упаковки и ритейлерам придется внести серьезные коррективы в деятельность своих компаний.