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В Москве прошла репетиция парада Победы
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В Москве прошла репетиция парада Победы 

Рамблер 1 час назад
В центре Москвы состоялась ночная репетиция парада Победы. Пешие расчёты и более 150 единиц военной техники прошли парадным строем по Красной площади, авиация в прогоне не участвовала. Следующие тренировки запланированы на 3 и 6 мая.
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