Владимир Панов всегда предельно конструктивен в общении с людьми, — Пашинин

«Прямой диалог — лучший из вариантов взаимодействия с горожанами. Глава города прямо отвечает на вопросы, а если не знает ответа здесь и сейчас, то, как показали встречи на Автозаводе, в Сормово и в Приокском районе, обязательно разберется в ситуации», — заявил член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин, комментируя итоги встреч главы города Владимира Панова с нижегородцами.

«Владимир Панов всегда предельно конструктивен в общении с людьми. Видно, что этот формат откровенного разговора близок мэру, а главное — востребован у нижегородцев. Эмоциональный накал встреч косвенно говорит о том, что местная власть долго закрывалась от людей. За это время накопилось много вопросов и их надо срочно решать», — отметил Павел Пашинин.

Напомним, что 26 апреля в ЦРТ «Созвездие» мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов встретился с жителями Приокского района. Эта встреча стала третьей по счету в рамках нового формата взаимодействия с нижегородцами, о котором градоначальник заявил в феврале 2018 года. «Для меня это в какой-то степени „сверка часов“. Необходимо расставить приоритеты и в первую очередь решать те задачи, которые обозначат нижегородцы», — отметил тогда Владимир Панов.

Напомним, первая встреча состоялась в Автозаводском районе 27 февраля, вторая — 21 марта с жителями Сормовского района.