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Николай Панков: Надо чаще встречаться с людьми
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Николай Панков: Надо чаще встречаться с людьми 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Регулярное живое общение с избирателями крайне необходимо в работе представителей Государственной думы РФ.
Об этом написал в своем блоге «Пара слов» депутат ГД РФ Николай Панков, который отмечает также важность человеческого отношения к людям, в том числе — на примере спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Напомним, Володин прибыл с рабочим визитом 28 апреля в Саратов, где проконтролировал ход строительных работ школы в пос. Солнечный-2 и осмотрел возведение спонсорского жилого дома для переселенцев из бараков Елшанки.
«Посещение площадок в Солнечном, где строится школа, и в Елшанке, где строится жилье, говорит о человеческом отношении Володина. Он заботится о людях, которые ждут завершения строительства, от этого зависит качество их жизни», — отмечает Панков, подчеркивая, что Володин выслушивает все замечания и предложения от населения. Тем самым следуя указанию президента Владимира Путина чаще встречаться с людьми, которое он высказал на встрече с Советом законодателей РФ 27 апреля в Санкт-Петербурге.
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