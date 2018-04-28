На Южном Урале построят деревню хоббитов

На Южном Урале появится свой Хоббитон. Деревушка, похожая на ту, в которой жили герои «Властелина колец», расположится в поселке Садовый Сосновского района, сообщает пресс-служба регионального центра развития туризма.

Объект будет создан на базе фермы «Семейное подворье». Уже в этом году там построят кафе, оформленное как домик хоббита. Также в планах — запустить магазин фермерской продукции и мини-сыроварню. Кроме того, в подворье появятся бани с уличными купелями и гостевой дом. Прочем, сегодня поселок уже начал принимать туристов. Для гостей открыт контактный зоопарк, работает магазин натуральной фермерской продукции.

«Дети и взрослые могут здесь пообщаться с животными, полюбоваться прекрасными павлинами, подивиться мини-коровке, покататься на ослике, попрыгать на батуте, приобрести яйца, мясо, копчёности, иван-чай», — рассказали в центре развития туризма. Сейчас в контактном зоопарке «Семейного подворья» живут куры двадцати пород, страусы эму, павлины и фазаны, кролики, еноты, песцы, белки, вислобрюхие свиньи и другие животные. Меж тем, заверяют в центре развития туризма, это только первый этап большого проекта.

Фото: tourizm74.ru