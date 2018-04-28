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Каждое четвертое нарушение правил торговли устраняется на месте
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Каждое четвертое нарушение правил торговли устраняется на месте 

Департамент региональной безопасности 1 час назад
В случае выявления факта несанкционированной торговли активисты общественных пунктов охраны порядка проводят беседу с нарушителем, разъясняют нормы законодательства и просят немедленно завершить торговлю. Если продавец не выполняет просьбы и продолжает нарушать законодательство, активисты общественных пунктов охраны порядка обращаются в дежурную часть отдела МВД России по району. На место оперативно выезжает наряд полиции и на нарушителя составляется протокол об административном правонарушении. Также информация о выявленном правонарушении направляется в управу района.
Наиболее распространена нелегальная торговля «с рук» у выходов из метро «Планерная» и у северного выхода из метро «Сходненская». Нарушители торгуют, как правило, цветами, рассадой растений для дачи, продуктами. Приобретение товаров последней категории особо опасно для здоровья покупателей, так как недобросовестные продавцы чаще всего изготавливают продукты и выращивают растения в условиях антисанитарии.
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