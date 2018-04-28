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Два нападения на банки произошло в Уфе за один день
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Два нападения на банки произошло в Уфе за один день 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Две попытки ограбления банков произошло в Уфе 27 апреля, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Первый случай произошел на улице Рихарда Зорге. В офис банка зашел бритоголовый мужчина в очках, одетый в пальто и с рюкзаком за спиной. Пригрозив оружием, он потребовал у кассира отдать ему деньги.
Примерно в то же самое время на офис банка, расположенного на проспекте Октября, другой налетчик, также угрожая оружием, пытался выкрасть деньги.
Ни первому, ни второму грабителю не удалось исполнить задуманное. Они скрылись с места происшествия.
Полиция ищет налетчиков. Подробные приметы первого: мужчина примерно 26-30 лет, среднего телосложения, бритоголовый, в очках. В темном коротком пальто, в белом свитере с высокой горловиной. С собой был темный рюкзак.
Приметы второго: мужчина примерно 25-28 лет, глаза карие, губы тонкие, нос прямой. В момент ограбления был в светлой куртке с капюшоном и с двумя карманами на замке на правой груди, в темных штанах и темной шапке. На ногах — белые кроссовки. С собой был белый пакет.
Полиция просит всех, кто узнал лица на фото, обратиться в дежурную часть по телефону 8 (347) 237-19-60 или в отдел полиции № 6 Управления МВД России по городу Уфе — 8 (347) 237-53-04. Конфиденциальность гарантируется.
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