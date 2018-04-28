Первые образовательные мероприятия пройдут в медкластере «Сколково» в конце апреля

Реализация образовательного направления работы Международного медицинского кластера «Сколково» стартует в ближайшее время в первом здании медкластера «Сколково» — диагностическом корпусе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Первая образовательная программа совместно с Университетами Гронинген и Утрехт Нидерланды ) на базе нового диагностического корпуса медкластера состоится уже 26–27 апреля. В мае там же будет организован семинар совместно с израильской клиникой «Ассута». А в сентябре — серьезная конференция, организатором которой станет первый резидент медкластера — клиника «Хадасса»», — сказал Марат Хуснуллин

Первая образовательная программа в ММК «Сколково» рассчитана на главных врачей и их заместителей и ориентирована на внедрение в российских медицинских организациях инструментов по управлению качеством услуг.

Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин , медкластер «Сколково» должен стать не только передовым объектом здравоохранения, но и научно-исследовательским и образовательным центром. «Медицинский международный кластер — очень важный проект для Москвы, потому что, кроме того, что москвичи получают непосредственную возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего трансферта технологий в московские клиники», — сказал мэр.

Как пояснил заместитель мэра Марат Хуснуллин, для этих целей в рамках диагностического корпуса построен и оборудован конференц-зал для мероприятий различного формата, а также высокотехнологичный учебно-тренировочный центр, в котором можно проводить обучение практикующих врачей государственных и частных клиник Москвы, Московской области и других регионов.

Напомним, вчера, 23 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел завершенный строительством первый корпус медицинского кластера в «Сколково». Планируется, что он примет первых пациентов уже осенью этого года.