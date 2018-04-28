За первые три месяца 2018 года в филиал «Кировэнерго» обратились более 5,5 тысяч потребителей

Преобладающие темы обращений — коммерческий учет электроэнергии и технологическое присоединение к электрическим сетям. Напомним, за первый квартал 2018 года филиалом выполнено 657 фактических технологических присоединений мощностью 11,6 МВт. 106 потребителей из вновь подключенных — это юридические лица, 551 — физические лица, подключающие к электрической энергии индивидуальные жилые строения.

Следует отметить, что в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» особое внимание уделяется улучшению качества обслуживания клиентов. Например, сегодня каждый клиент получает возможность выбора способа взаимодействия с офисами обслуживания потребителей «Кировэнерго». Это может быть очное, заочное или виртуальное (т.е. через интернет) взаимодействие в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.

В частности, подать заявку на технологическое присоединение к сетям филиала можно, обратившись в один из трех офисов обслуживания потребителей:

Центр обслуживания потребителей, г. Киров

Адрес: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Спасская, 51 График работы:

Пн. -Пт. : с 08:00 до 17:00 без перерыва

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес: 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Трактовая, 103 График работы:

Пн., Ср. : с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 12:48 Вт., Чт., Пт. : с 8:00 до 12:00 Выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: 8 (83362) 4-86-81 Пункт по работе с потребителями, г. Киров, Нововятский район

Адрес: 610013, Кировская обл., г. Киров, ул. Парковая, 16 График работы:

Пн., Ср. : с 8:00 до 17:00, Обед: с 12:00 до 12:48 Вт., Чт., Пт. : с 8:00 до 12:00 Выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: 8 (8332) 31-60-38 Кроме того, заявку можно подать путем отправки документов по почте. Заявка направляется в 2 экземплярах. Бланк заявки для заполнения можно скачать с сайта (см. ниже) или взять заранее в одном из офисов обслуживания потребителей. Подробности данного способа отправки узнавайте по телефону контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, либо в любом офисе обслуживания потребителей.

Третий способ взаимодействия клиентов и филиала электросетевой компании — интерактивный. Направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно, не выходя из дома или офиса. Для этого необходимо пройти несложную процедуру регистрации в «Личном кабинете» на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru.

Использование интерактивного сервиса «Личный кабинет» позволяет получить дополнительное преимущество при оформлении заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей категории «Малый и средний бизнес».

Воспользоваться интерактивными сервисами можно и на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО „Россети“ https://портал-тп.рф/. (для заявителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно или на временное присоединение).

Кроме того, проконсультироваться и получить всю необходимую информацию, касающуюся техприсоединения, Вы можете по бесплатному телефону Контакт-центра ПАО „МРСК Центра и Приволжья“: 8-800-100-33-00.

Фото — пресс-служба филиала „Кировэнерго“