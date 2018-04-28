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Энергоблок «Академик Ломоносов» доставят в Мурманск
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Энергоблок «Академик Ломоносов» доставят в Мурманск 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Плавучий энергоблок (ПЭБ) для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» вышел с Балтийского судостроительного завода (Санкт-Петербург) в Мурманск для зарядки ядерным топливом.
ПАТЭС «Академик Ломоносов»
"Сегодня, можно сказать, историческое событие. Сегодня завершен этап сооружения плавучего энергоблока на Балтийском заводе. Начинается буксировка в Мурманск на базу «Атомфлота», где намечено проведение швартовных испытаний, загрузка топлива и проведение физического и энергетического пусков. Фактически, блок будет полностью оттестирован", — заявил замгендиректора «Росэнергоатома», руководитель проекта по сооружению и использованию ПАТЭС Павел Ипатов, сообщает ТАСС. Буксировка ПЭБа в Мурманск займет 18-20 суток. Энергоблок пройдет мимо Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии. «Для того, чтобы отбуксировать судно в Мурманск, необходимо было получить весь комплекс разрешений, прежде всего проверку готовности к транспортировке как таковой, потому что, фактически, это его первое плавание после того, как он сооружен. Поэтому выполнена конвертовка, подготовка к движению судна, выполнены все формальности с таможенными и пограничными службами, получено разрешение от страховщиков», — подчеркнул Ипатов. К чукотскому городу Певек судно отправится в 2019 г. в летнюю навигацию в июне-июле, когда условия для буксировки станут наиболее благоприятными. ПЭБ проекта 20870 предназначен для работы в составе ПАТЭС. Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией и теплом город с население свыше 200 тыс. человек. ПЭБ «Академик Ломоносов» строят для станции в городе Певек. Энергоблок должен обеспечить электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море. Блок можно использовать в качестве опреснителя и вырабатывать до 240 тыс. куб. м пресной воды ежедневно, срок службы энергоблока составляет 35-40 лет. Балтийский завод — судостроительное предприятие, входит в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК). Завод производит атомные ледоколы и плавучие атомные энергоблоки.
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