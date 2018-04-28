Ещё
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков» 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Газета "Труд"
Изучение неразорвавшихся в Сирии ракет Tomahawk позволит России найти их уязвимые места и научиться их сбивать. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.
Как отмечают американские журналисты, современные ракеты сконструированы таким образом, чтобы, если они не взорвутся, не дать противнику возможность «узнать слишком много секретов». Тем не менее профессионалы вполне могут исследовать их и обнаружить уязвимые места, чтобы потом эти данные использовать для обнаружения запущенных снарядов и уничтожения их. Например, ракеты могут быть протестированы на устойчивость к глушению. А знания об особенностях двигателей позволят обнаружить их с помощью инфракрасного излучения. На этом часто строится противостояние инженеров различных стран, отмечает журнал.
Так, советские ученые в свое время изучили ракету класса «воздух-воздух» Sidewinder. А в 1998 году китайские и пакистанские инженеры обследовали несколько Tomahawk, выпущенных по базам Усамы бен Ладена в Афганистане, но не долетевших до цели. В итоге эти данные использовались обеими странами в собственных программах вооружений. Впрочем, главная ценность захвата чужой ракеты заключается не в копировании технологий, а в поиске возможностей сбивать ее, подчеркивают журналисты.
Тем более, что у России уже есть собственные ракеты «Калибр», возможности которых были продемонстрированы в той же Сирии.
Кстати, сами США занимаются тем же самым. Зарубежные образцы (в первую очередь, российские и китайские) им поставляют как собственные спецслужбы, так и секретные ведомства союзных государств.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по правительственным объектам в Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет. Большинство из них были сбиты системами ПВО. Как впоследствии оказалось, несколько ракет не разорвались, Дамаск передал их Москве для изучения.
Примечательно, что американский журнал фактически продублировал заявление российского министерства обороны, отметившего, что полученные в ходе исследования данные будут использованы для совершенствования отечественных образцов вооружений и сил ПВО.
Российская Газета: последние новости
"Академик Ломоносов" распрощался с Петербургом и взял курс на Мурманск Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН Новак: Отключение электричества при аварии сократилось до 1 часа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России124
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост760
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО89
Россию назвали страной второго сорта329
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»1
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение