В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»

Изучение неразорвавшихся в Сирии ракет Tomahawk позволит России найти их уязвимые места и научиться их сбивать. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Как отмечают американские журналисты, современные ракеты сконструированы таким образом, чтобы, если они не взорвутся, не дать противнику возможность «узнать слишком много секретов». Тем не менее профессионалы вполне могут исследовать их и обнаружить уязвимые места, чтобы потом эти данные использовать для обнаружения запущенных снарядов и уничтожения их. Например, ракеты могут быть протестированы на устойчивость к глушению. А знания об особенностях двигателей позволят обнаружить их с помощью инфракрасного излучения. На этом часто строится противостояние инженеров различных стран, отмечает журнал.

Так, советские ученые в свое время изучили ракету класса «воздух-воздух» Sidewinder. А в 1998 году китайские и пакистанские инженеры обследовали несколько Tomahawk, выпущенных по базам Усамы бен Ладена в Афганистане , но не долетевших до цели. В итоге эти данные использовались обеими странами в собственных программах вооружений. Впрочем, главная ценность захвата чужой ракеты заключается не в копировании технологий, а в поиске возможностей сбивать ее, подчеркивают журналисты.

Тем более, что у России уже есть собственные ракеты «Калибр», возможности которых были продемонстрированы в той же Сирии.

Кстати, сами США занимаются тем же самым. Зарубежные образцы (в первую очередь, российские и китайские) им поставляют как собственные спецслужбы, так и секретные ведомства союзных государств.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания Франция нанесли удар по правительственным объектам в Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет. Большинство из них были сбиты системами ПВО. Как впоследствии оказалось, несколько ракет не разорвались, Дамаск передал их Москве для изучения.

Примечательно, что американский журнал фактически продублировал заявление российского министерства обороны, отметившего, что полученные в ходе исследования данные будут использованы для совершенствования отечественных образцов вооружений и сил ПВО.