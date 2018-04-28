Инвестиции по-американски: как работают венчурные фонды в США

Любой высоко оцененный инвесторами стартап — это в первую очередь команда: деньги любят тех, кто способен завоевать мир, и делать ставку на компанию с локальным продуктом для инвестора смысла нет. Построить на этом портфель с позитивной экономикой невозможно, а инвесторы не любят терять деньги: в ДНК звездной команды должны быть «вшиты» потребность в завоевании других регионов и масштабирование на крупнейший рынок планеты.

США давно превратились в Мекку технологического предпринимательства. Американская экономика в этой сфере составляет 25% от мировой. Стратегия продаж технологического продукта в США строится сразу на всю страну, а не на маленькие анклавы размером 10-20 млн человек как в Европе.

Здесь есть огромное количество профессиональных инвесторов в высокорисковые технологические бизнесы: в США работают более 1000 венчурных фондов, причем большая часть из них сконцентрирована вокруг Сан-Франциско . Венчурный фонд — временная организация, созданная управляющей командой на 8-10 лет. Их цель инвестировать в технологические компании на разных стадиях для заработка денег для ограниченного числа партнеров. Все это, безусловно, по-американски упаковано как «шаг в будущее» и «изменение человечества к лучшему». Но нет: основным драйвером является именно зарабатывание денег для инвесторов и партнеров фонда.

Инвесторы бывают разные

Во-первых, венчурные фонды отличаются по сферам, в которые они инвестируют. Невозможно стать успешным, если твой фокус покрывает все от робототехники до технологий по продлению жизни. Инвесторы стараются выбрать достаточно узкую нишу, в рамках которой можно сформировать экстракомпетенции и сообщество экспертов.

Свой фокус фонды «продают» предпринимателям как уникальное преимущество и пользуются своей экспертизой для привлечения потенциально крутых компаний на очень ранней стадии. В любой стране мира предложение денег сильно превышает спрос, и США — не исключение. Все инвесторы хотят проинвестировать в бизнес команды, которая не хочет брать денег, самодостаточна и быстро растет (минимум вдвое за квартал).

Во-вторых, инвесторов стоит различать по чекам, которые они «выписывают» командам. В Кремниевой Долине выделяется несколько основных стадий, которые привлекают максимальное число игроков (но не всегда денег):

«Ангельские» инвестиции — это первые чеки, которые выписывают успешные технологические предприниматели, или люди, заработавшие капитал в других сферах. Обычно эта сумма составляет в среднем $50 000-100 000, и ее достаточно, чтобы предприниматель мог проверить ценность продукта для клиентов и, нанимая первых сотрудников, начать создавать MVP (минимальная жизнеспособная версия продукта).

Марк Андриссен. Инвестиции предпосевного раунда (Pre-Seed), предназначенные для компаний, у которых есть подтверждение потенциального интереса клиентов, но может пока не быть MVP. Основными инвесторами являются сами основатели и бизнес-ангелы. Чек — до $250 тыс. Самыми известными и крутыми ангелами в США являются Бред Фелд (кстати, на Амазоне можно найти много его книг — одни из лучших для основателей), Рон Конвей

Посевные раунды (Seed) привлекают команды с созданным MVP и первыми платящими клиентами. Этот раунд «исчисляется» $0,5-3 млн Денег инвесторов хватает на полгода-год, и основная задача команды — настроить масштабируемые продажи основного продукта. На этой стадии ключевыми игроками являются бизнес-ангелы, посевные фонды и акселераторы. Самые известные — Y Combinator, 500 Startups, Techstars, при этом особое внимание стоит обратить на First Round Capital, которые уже стали суперзвездами на венчурном рынке (из них вышли Uber, Square), а также на Founders Fund Питера Тиля с очень профессиональной командой (Palantir, SpaceX , Facebook).

Поздняя посевная стадия (Post-Seed) — для стартапов, поднявших посевной раунд, но которым не хватает времени проверить основные гипотезы и получить поток выручки. Это естественная для венчурного бизнеса ситуация, поэтому команде требуются еще 2-3 квартала для развития — на это она и привлекает дополнительное финансирование: например, $2 млн на post-seed после посевных $3 млн На этой стадии часто действуют фонды ранних стадий, бизнес-ангелы и акселераторы часто поддерживают сохранение своей доли на этом раунде в хорошие, растущие компании.

Раунды А/B/C (Series A/B/C). Чем дальше буква алфавита — тем больше раунд финансирования. Сумма на раунде А обычно составляет от $2 до 15 млн, главная задача команд — оптимизация базы пользователей и масштабирование в другие сегменты рынка и регионы. Именно на этой стадии появляются профессиональные венчурные фонды и корпоративные фонды. Раунд B может составлять уже десятки миллионов долларов, C — сотни. Фондов, инвестирующих на более поздних стадиях, очень много, особенно гремят на рынке Andressen Horowitz (первые из всех предложили мощный бэк-офис для стартапов). Не стоит списывать со счетов и «старичков»: большей стабильности в крутых сделках, чем у Sequoia Capital и Accel Partners, ожидать сложно.

Инвестиции на каждой стадии обусловлены логикой и уровнем развития управляющей команды фонда. Если человек хочет инвестировать в 5-10 компаний в год с небольшими чеками — он становится бизнес-ангелом. Если получилось собрать фонд на $10-20 миллионов, появляется фонд ранних стадий или стартап-акселератор. Чем финансово объемнее фонд —тем позже стадия: ведь если команда управляет $1 млрд, то можно до скончания веков инвестировать чеки по $500 000, но это не приведет к нужной скорости инвестиций (основные сделки должны быть сделаны в первые 4 года существования фонда) и возврату вложений.

США как «отдельный» мир В Америке достаточно большая и распределенная экономика, поэтому точек присутствия венчурных инвесторов много. А стартапы появляются именно там, где концентрируются деньги.

Северная Калифорния

Основной «точкой» в мировой венчурной экосистеме является Кремниевая Долина, а именно пространство от Сан-Франциско до Сан-Хосе. Многие называют это место переоцененным, родиной «пузырей» (tech bubbles) и вообще некомфортным для жизни. Но главное преимущество перевешивает все возможные недостатки: Долина вобрала в себя самых умных люди со всей планеты, впитала огромную экспертизу и вырастила (и продолжает растить) глобальных лидеров.

Абстрагируясь от споров, очевидно одно: в Долине «обитают» максимальное количество инвесторов —и фондов, и частных бизнес-ангелов. Плюс практически все американские и международные корпорации имеют здесь R&D центры и корпоративные фонды. Как следствие — стартапы в Долине можно найти по любой тематике, но преимущественно — связанные с интернет-сферой.

Бостон (штат Массачусетс)

Еще один «островок» притяжения стартапов и инвесторов, но основной их фокус не на ИТ, а на биотехнологиях — продление жизни, излечение болезней, биохакинг, а также на фармацевтике, медицине и чистых технологиях (зеленая энергия, возобновляемые ресурсы). В Бостоне больше 20 стартап-инкубаторов и акселераторов при университетах и столько же со спецификацией на различные индустрии, от биомедицины до робототехники. Например, всем известный стартап, который создает умных и страшных роботов, Boston Dynamics, именно оттуда.

Нью-Йорк всегда сравнивают с Бостоном. Но первый выигрывает по объему денег, которые здесь инвестируют. Основные стартапы здесь из сферы финансов, развлечений и в целом занимаются компьютерными технологиями. Как и многое в США, это следствие истории — в данном случае наличия Wall Street.

Остин (штат Техас) и Денвер (штат Колорадо)

Остин почти отвоевал свое право считаться значимым игроком на рынке венчурного капитала, но пока еще сильно отстает от северной Калифорнии и восточного побережья США. Многие предприниматели переезжают в Остин, Техас или Денвер за более экономным жильем и менее дорогими сотрудниками (инженер в Калифорнии редко стоит меньше $150-200 тыс. в год).

Финансирование в этих анклавах все еще на ранней стадии развития, фондов и бизнес-ангелов не очень много. Есть определенные проблемы с инвестициями на ранних стадиях, так как фонды положили слишком много денег на поздних стадиях, а крупных выходов для возврата средств в стартап-экосистему давно не было. Но сообщество растет: сейчас в Болдере сотни стартапов, и крупные компании вроде Google , VmWare и Oracle имеют офисы размером 500-800 человек.

Лос-Анджелес лидирует по инвестициям, связанным с развлечениями, в стартапы в 2016 годы было проинвестировано больше $4 млрд Как и в случае с Техасом или Делавером, в Лос-Анжелес перебираются те, кому жизнь в северной Калифорнии кажется дорогой. Кстати, недавно сюда перебрался Питер Тиль , один из самых успешных предпринимателей в США, основатель PayPal . Одним из примеров успехов экоситстемы Лос-Анжелеса можно назвать Snapchat — миллиардная оценка, миллионы пользователей и успешное IPO. Впрочем, это не слишком радует жителей Venice Beach — компания скупила практически всю недвижимость на первой линии перед океаном для создания комфортных условия труда для инженеров.

Сиэттл (штат Вашингтон)

В Сиэттле находятся штаб-квартиры многих корпораций, в частности — Microsoft и Amazon. Из Сиэттла вырос и Starbucks . Первые инвесторы появились здесь около 30 лет назад, и первое фондирование было из Кремниевой Долины. Сейчас там, в основном, концентрируются стартапы, которые работают с ритейлом и электронной коммерцией.

Одна из главных причин высокой активности в разных частях США — концентрация инноваций вокруг крупных университетов, выпускники которых создают стартапы. В Калифорнии это Стэнфорд и Беркли, в Бостоне — MIT, в Остине — Техасский университет и т. д. Экосистема формируется вокруг пассионарных людей, которые хотят создавать новое, а не просто прожить жизнь, посвятив себя работе в крупной корпорации. Инвесторы изначально появляются из классических сфер бизнеса, основатели технологических компаний вскоре также встраиваются в экосистему инвестиций, что делает ее рабочим механизмом создания все новых и новых компаний и превращает в машинку по зарабатыванию денег.