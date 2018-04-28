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Чайные пакетики и каша с «сюрпризами» были задержаны сотрудниками ГУФСИН в Приморье
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Чайные пакетики и каша с «сюрпризами» были задержаны сотрудниками ГУФСИН в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
При досмотре продуктовой передачи на имя обвиняемого от его родственницы сотрудником комнаты приема досмотра и хранения передач была обнаружена и изъята сим-карта, спрятанная ухищренным способом — в чайном пакетике., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Граждане перед приемом передачи были ознакомлены под роспись с перечнем разрешенных предметов, которые подозреваемые, обвиняемые, осужденные имеют право получать в передачах, и проинформированы об административной ответственности за попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в СИЗО.
По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении.
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