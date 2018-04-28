Чайные пакетики и каша с «сюрпризами» были задержаны сотрудниками ГУФСИН в Приморье

При досмотре продуктовой передачи на имя обвиняемого от его родственницы сотрудником комнаты приема досмотра и хранения передач была обнаружена и изъята сим-карта, спрятанная ухищренным способом — в чайном пакетике., сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю

Граждане перед приемом передачи были ознакомлены под роспись с перечнем разрешенных предметов, которые подозреваемые, обвиняемые, осужденные имеют право получать в передачах, и проинформированы об административной ответственности за попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в СИЗО.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении.