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Сегодня празднуется Всемирный день породненных городов
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Сегодня празднуется Всемирный день породненных городов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье апреля. фото с сайта: taaasty.com  29 апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Породнённые города или города-побратимы — это два города разных стран, между которыми установлены долговременные дружественные связи с целью взаимного общения, обмена опытом, знакомства с историческим и культурным наследием.
Всемирный день породненных городов отмечается ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ).
На сегодняшний день Петрозаводск сотрудничает с 12 городами-побратимами и партнерами в 10 странах мира.
В последние годы Петрозаводск и ряд его побратимов отметили значимые даты: 2015 — 50 лет связей с Варкаусом, в 2016 — 40 лет дружеским связям Петрозаводска и Умео и 10 лет сотрудничеству Петрозаводска и Нарвы. На 2017 год пришлось 30-летие дружбы с Дулутом и 25-летие — с Мо и Рана; к 10-летию действия Протокола о сотрудничестве между Петрозаводском и Алитусом было подписано соглашение между городами.
В 2018 году отмечаются еще два юбилея — в феврале в Петрозаводске прошли яркие Дни Франции, приуроченные к 45-летию дружбы с Ла-Рошель, а в октябре состоятся события к 35-летию Договора между Петрозаводском и Нойбранденбургом.
По материалам: ptzgovorit.ru
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