Сегодня празднуется Всемирный день породненных городов

Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье апреля. фото с сайта: taaasty.com 29 апреля отмечается Всемирный день породненных городов. Породнённые города или города-побратимы — это два города разных стран, между которыми установлены долговременные дружественные связи с целью взаимного общения, обмена опытом, знакомства с историческим и культурным наследием.

Всемирный день породненных городов отмечается ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ).

На сегодняшний день Петрозаводск сотрудничает с 12 городами-побратимами и партнерами в 10 странах мира.

В последние годы Петрозаводск и ряд его побратимов отметили значимые даты: 2015 — 50 лет связей с Варкаусом, в 2016 — 40 лет дружеским связям Петрозаводска и Умео и 10 лет сотрудничеству Петрозаводска и Нарвы . На 2017 год пришлось 30-летие дружбы с Дулутом и 25-летие — с Мо и Рана; к 10-летию действия Протокола о сотрудничестве между Петрозаводском и Алитусом было подписано соглашение между городами.