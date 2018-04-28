На территории бывшего золоотвала «Дарита» в Калининграде хотят разбить парк

Калининграде завершена рекультивация бывшего золоотвала «Дарита». Местные власти планируют разбить здесь парк, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, рекультивация включала в себя формирование ландшафтного рельефа, прокладку на объекте мелиоративной и коллекторно-дренажной сетей, устройство канала и укрепление берегов дамбы, чтобы исключить попадание поверхностных вод с золоотвала в русло реки Преголя. В апреле золоотвал засеяли смесью трав и высадили деревья — 84 березы, 43 тополя, 314 лип и 500 кустов сирени.

«Сейчас мы намечаем планы на будущее, как будут дальше использовать эту территорию. Алексей Николаевич предлагает сделать здесь парк, а также использовать прибрежную зону и организовать клубы для водных видов спорта. Поскольку это территория городская, задача администрации Калининграда сейчас поработать с потенциальными инвесторами, чтобы можно было дальше развивать эти территории», — отметил глава региона Антон Алиханов

Одно ясно точно — строить крупные жилые, спортивные комплексы или другие крупные объекты здесь не будут.