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На территории бывшего золоотвала «Дарита» в Калининграде хотят разбить парк
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На территории бывшего золоотвала «Дарита» в Калининграде хотят разбить парк 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде завершена рекультивация бывшего золоотвала «Дарита». Местные власти планируют разбить здесь парк, сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, рекультивация включала в себя формирование ландшафтного рельефа, прокладку на объекте мелиоративной и коллекторно-дренажной сетей, устройство канала и укрепление берегов дамбы, чтобы исключить попадание поверхностных вод с золоотвала в русло реки Преголя. В апреле золоотвал засеяли смесью трав и высадили деревья — 84 березы, 43 тополя, 314 лип и 500 кустов сирени.
«Сейчас мы намечаем планы на будущее, как будут дальше использовать эту территорию. Алексей Николаевич предлагает сделать здесь парк, а также использовать прибрежную зону и организовать клубы для водных видов спорта. Поскольку это территория городская, задача администрации Калининграда сейчас поработать с потенциальными инвесторами, чтобы можно было дальше развивать эти территории», — отметил глава региона Антон Алиханов.
Одно ясно точно — строить крупные жилые, спортивные комплексы или другие крупные объекты здесь не будут.
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