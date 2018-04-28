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В стычках с израильскими военными на границах Газы погиб палестинец
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В стычках с израильскими военными на границах Газы погиб палестинец 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГАЗА, 28 апр— РИА Новости, Тарек Альян. Молодой палестинец скончался в субботу ночью от полученных ранений в результате очередной серии многотысячных протестов на границах сектора Газа, заявил РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кедра.
"Погиб 15-летний палестинец от пулевого ранения в голову в пятницу на востоке города Хан-Юнис", — заявил Ашраф аль-Кедра.
Он добавил, что общее число погибших в стычках с израильтянами на границах Газы в пятницу увеличилось до четырех человек.
Выступления под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются пятую пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками и унесли с 30 марта жизни 43 человек.
Израильские военные подсчитали, что в пятничных протестах участвуют порядка 10 тысяч человек. В северной части сектора Газа сотни из них попытались прорваться через границу и сжечь разделительные заграждения, но были остановлены солдатами, которые применяют спецсредства и огнестрельное оружие, следует из сводки армейской пресс-службы.
Военные говорят, что палестинцы используют против них камни, самодельные взрывные устройства, горящие покрышки и воздушных змеев, подвешивая к ним зажженные предметы.
Объясняя свои действия необходимостью защиты границы, израильтяне отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
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