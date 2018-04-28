Почёт, подарки и цветы. В Свердловской области поздравили ямальских ветеранов 

Сотрудники представительства ЯНАО в Екатеринбурге навестили двух ямальских ветеранов.
Труженицу тыла Физу Николаевну Ладыгину, которая живет в селе Бакряж Ачитского района Свердловской области, поздравили с наступающим Днем Победы, вручили ей подарки и цветы. Также поздравления и подарки к празднику получила от ямальского представительства труженик тыла, ветеран труда Зинаида Григорьевна Артёменко, проживающая сейчас в Екатеринбурге.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в представительстве ЯНАО, взаимодействие с людьми, отработавшими много лет на Ямале, — одно из важнейших направлений работы его сотрудников. С ветеранами пообщались, пожелали им крепкого здоровья и долголетия.