График работы учреждений здравоохранения города Кирова в майские праздники

В майские праздники в Кирове будут круглосуточно работать служба скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

При травмах в экстренных случаях в любое время суток можно будет обратиться в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии по адресу: г. Киров, ул. Менделеева, д. 17.

При экстренных и неотложных случаях взрослым и детям с заболеваниями глаз круглосуточно окажут помощь в Кировской клинической офтальмологической больнице (г. Киров, Октябрьский проспект, 10а).

Также круглосуточно экстренную стоматологическую помощь можно получить в стоматологической поликлинике Кировского клинико-диагностического центра (ул. Производственная, 10).

График работы медицинских организаций здравоохранения города Кирова в выходные и праздничные дни:

Медицинские организации

Режим работы амбулаторно-поликлинических служб

КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр» (детские поликлиники)

29.04., 30.04., 01.05., 09.05. — по графику воскресного дня с 8.00 до 13.00 часов02.05. — по графику субботнего дня с 8.00 до 14.00 часов

Рентген органов дыхания в поликлинике №3 30.04. будет работать с 8.00 до 12.00 часов

КОГБУЗ «Кировская городская больница №2»

29.04., 01.05., 09.05.по графику воскресного дня с 8.00 до 13.00 часов

02.05., 30.05.

по графику субботнего дня с 8.00 до 14.00 часов

КОГБУЗ «Кировская городская больница №5»

29.04., 01.05., 09.05. — по графику воскресного дня с 8.00 до 13.00 часов;30.04., 02.05. — по графику субботнего дня с 8.00 до 14.00 часов.

КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница №6 »Лепсе»

29.04., 01.05., 09.05. — по графику воскресного дня с 8.00 до 13.00 часов30.04., 02.05. — по графику субботнего дня с 8.00 до 14.00 часов

КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В. И. Юрловой»

29.04., 01.05., 02.05., 09.05. — с 8-00 до 13-00 во всех поликлиниках работают дежурные терапевты (в детской поликлинике — педиатры) 30.05. — с 8-00 до 14-00 — во всех поликлиниках дежурные терапевты;

в поликлинике №1 (ул. Грибоедова, 45) — хирург;

в женской консультации (ул. Юровской, 1) — гинеколог;

параклинические службы (рентгенологическое отделение, отделение функциональной диагностики).

Стационар (ул. Красина, 54) все дни работает в круглосуточном режиме.

КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр» (поликлиники №1, №2, №3, №4, №5, №7, №9)

29.04., 01.05, 02.05., 09.05. — по графику воскресного дня с 8.00 до 13.00 часов;30.04. — по графику субботнего дня с 8.00 до 14.00 часов.

КОГБУЗ «Кировская городская больница № 9»

29.04., 01.05., 02.05., 09.05. — по графику воскресного дня с 8.00 до 13.00 часов;30.04., 07.05. — по графику субботнего дня с 8.00 до 14.00 часов;

Женская консультация работает 30.04. по графику субботнего дня с 8.00 до 14.00 часов;

Приемное отделение (ул. Дерендяева, 97) с укусами клещей принимает круглосуточно.

КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи»

29.04., 01.05, 02.05., 09.05. — по графику воскресного дня с 8.00 до 13.00 часов;30.04. — по графику субботнего дня с 8.00 до 14.00 часов.

КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника»

29.04., 01.05., 02.05., 09.05 — выходные дни30.04. — с 08-00 до 14-00 Фото — sakhalife.ru