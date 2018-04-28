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В парках столицы на деревьях начали распускаться листья
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В парках столицы на деревьях начали распускаться листья 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
На деревьях и кустарниках произрастающих в столичных парках, начали распускаться листья. В «Бирюлево» распустила листья спирея японская, сирень садовая, ива желтая, жимолость, каприфоль и роза морщинистая. Повсеместно начинают распускать листья рябина, ива и лиственница.
В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на тополе начали появляться сережки, также стали распускаться крыжовник и смородина. В «Сокольниках» появились листья на черемухе.
Фото взято: https://wallbox.ru/wallpapers/main2/201721/makro-vesna-listocki.jpg
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