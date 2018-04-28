В парках столицы на деревьях начали распускаться листья

На деревьях и кустарниках произрастающих в столичных парках, начали распускаться листья. В «Бирюлево» распустила листья спирея японская, сирень садовая, ива желтая, жимолость, каприфоль и роза морщинистая. Повсеместно начинают распускать листья рябина, ива и лиственница.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» на тополе начали появляться сережки, также стали распускаться крыжовник и смородина. В «Сокольниках» появились листья на черемухе.

Фото взято: https://wallbox.ru/wallpapers/main2/201721/makro-vesna-listocki.jpg