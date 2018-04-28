Обезображенный тяжелой жизнью Лепс подрался с собутыльниками

Недавно Григорий Лепс продемонстрировал общественности бритую голову. Теперь же артиста засняли в момент грязной драки с неким мужчиной, причем популярный певец крайне плохо выглядел.

Григорий Лепс принял участие в съемке клипа на новую песню Филиппа Киркорвоа «Цвет настроения синий». Презентация ролика состоялась в рамках шоу Ивана Урганта, который, к слову, тоже снялся в творении поп-короля отечественной эстрады. Отметим, что в видео отметились и прочие знаменитости.

По сюжету Филипп Киркоров изображает молодого хулигана, который отправляется гулять по улицам с приятелями. По дороге компания буянит, грабит, а сам герой Филиппа не раз демонстрирует прохожим средний палец (поэтому Dni.ru не могут продемонстрировать ролик).

Во время продолжительной прогулки Киркоров и его команда встречают на своем пути выгуливающего собачку и убирающего за ней фекалии Николая Баскова, в супермаркете сует початую бутылку с алкоголем сидящему в продуктовой тележке пятилетнему сыну Яны Рудковской Александру (в кадре отметилась и сама Яна, гневно отчитывающая компанию хулиганов), а на кассе им выбивает покупку Ольга Бузова.

Поднимаясь по лестнице в переходе, Киркоров с брезгливым видом смотрит на дерущихся за бутылку бомжей. Одним из них оказался Григорий Лепс. На подземной парковке ребята хулиганят, и на них с осуждением смотрит Тимати в окружении нескольких детей, видимо, в клипе рэпер изображает отца семейства. Чтобы потомство не видело хулиганов, тот быстро сажает ребят в автомобиль. Также в клипе блогер Амиран Сардаров (ведущий YouTube-канала «Дневник Хача») изобразил курьера по доставке еды, а Иван Ургант — звезду шоу-бизнеса, смутно напоминающую самого Филиппа Киркорова.

Кульминацией видео становится момент, когда главный герой едет в пустом вагоне метро и замечает возле дверей женщину в темном балахоне с рыжими кудрями. Лица ее не видно, потому что она стоит к нему спиной. И тут ролик резко обрывается. Далее зритель видит настоящего Ивана Урганта, читающего и объясняющего настоящему Филиппу Киркорову сценарий клипа. «Вань, ты ***? Все, что ты сейчас рассказал, какая-то дичь. Ну. чем тебе не нравится моя идея для клипа, а?» — спросил у Урганта Киркоров. Оказывается, Филипп представляет себя на сцене, а ему «старухи» несут цветы. Иван обреченно соглашается с артистом.

Интересно, что в комментариях к ролику оказалось множество положительных отзывов. «Очень круто! Прям неожиданно!﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Это шедевр!﻿», «Лепса по ходу даже не гримировали)))))))))))))))﻿», «Я Просто ОРУ😂, это шикарно, у Киркорова самоирония на высоте, вобщем годно», «Бузова на кассе органичнее чем на сцене», «Басков такой милый с этой собачкой)))», «Рудковская даже тут умудрилась всунуть Гном Гномыча..» — высказались пользователи Сети.