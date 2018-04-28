Грушко: реализация «Северного потока — 2» зависит от устойчивости ЕС к давлению США

Александр Грушко. МОСКВА , 28 апреля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Реализация «Северного потока — 2» зависит от того, смогут ли европейцы устоять перед давлением со стороны США . Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России

"Вопрос состоит в том, устоит ли Европа перед давлением американцев, которые использую все возможности для того, чтобы не допустить реализации этого проекта и попутно уговорить европейцев на закупку американского сжиженного газа", — констатировал он.

"Исходим из того, что если во главу угла будет поставлена энергетическая безопасность Европы, то этот проект несомненно ее укрепляет", — подчеркнул Грушко.

Белоруссии, Швеции, Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Он пойдет в обход транзитных государств — Украины Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии Дании и Германии.

Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром" . Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell

Санкционная политика

Москва надеется, что Евросоюз , наконец, поднимет голос против экстерриториального применения американских санкций, от которых несет экономические потери, заявил Грушко.

"Очень надеемся на то, что европейцы, наконец, поднимут свой голос не только против того, каким образом США вводят эти санкции, но и будут бороться с попытками США сделать эти санкции экстерриториальными, — сказал замминистра. — Потому что, если посмотреть на всю совокупность тех шагов, которые предпринимает Вашингтон на санкционном направлении, трудно не увидеть, что в фокусе этой санкционной борьбы находятся и сами западные европейцы, которые будут нести очень существенные потери".

Грушко обратил внимания, что подобные действия «не только выходят за рамки международного права, но и нарушают саму систему международных экономических отношений». «Мы видим, что некоторые страны используют санкционную дубину для достижения геополитических и экономических целей», — сказал замминистра.

По его мнению, в нынешней ситуации Москва «вынуждена создавать собственные инструменты, которые должны гарантировать наши интересы в экономической области», такие как разрабатываемый российскими парламентариями контрсанкционный законопроект.