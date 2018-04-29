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В общежитии ухтинского колледжа снесли двери и забрали компьютеры у студентов
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В общежитии ухтинского колледжа снесли двери и забрали компьютеры у студентов 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Южные горизонты
Учащиеся колледжа рассказали радиостанции «Говорит Москва», что в общежитии №13 на этаже, где живут и мальчики, и девочки, также хотят демонтировать двери.
«Все компы, ноуты, холодильники, телевизоры позабирали, нельзя. Фены и плойки тоже. Двери снесли на пятом этаже. Еще хотят на втором этаже снести двери, а там после переселения девочки и мальчики живут. Я в шоке. Ещё всякие приказы были, что верхнюю одежду до конца учебного дня не выдавать, в общагу не пускать, пусть записку пишут преподаватели о том, что у вас закончились пары. Даже на обед не пускали, даже за мин 5 до начала обеда. Все стояли на улице и ждали».
Cтуденты рассказали, что их заставляли вставать в одно и то же время, а иногда в качестве акции — мыть туалеты. Ранее директор колледжа Василий Завьялов запретил учащимся, проживающим общежития № 13, иметь все электроприборы, включая электроплиты и компьютеры. Он пояснил, что не вернёт студентам ноутбуки, так как они используют их «чтобы играться, а не учиться». На вопрос, как без компьютера писать диплом, Завьялов ответил: «Молча, скрипя ушами». Кроме того, в комнатах было решено снять двери. Из мебели учащимся можно иметь только кровать, тумбочку и стул, а есть теперь разрешено только в отдельных помещениях на этаже. Завьялов объявил, что общежитие стало казарменным и подписал приказ о создании инженерно-кадетского батальона.
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