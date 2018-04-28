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Детеныша дельфина убили туристы, пытаясь сделать с ним селфи
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Детеныша дельфина убили туристы, пытаясь сделать с ним селфи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Одна фотография, которая стоила животному жизни…
Это фото возмутило мировую общественность. А все потому, что детеныш дельфина, которого вы видите в окружении толпы, погиб. Туристы вытащили малыша из воды и начали с ним фотографироваться.
Дельфина окружили десятки отдыхающих, они держали его под палящим солнцем слишком долго.
Специалист по защите окружающей среды из Аргентины прокомментировал ситуацию так:
«Дельфины не могут долго пребывать на суше. Их кожа слишком толстая, с большой жировой оболочкой, которая помогает им сохранять тепло под водой. Но на суше это приводит к обезвоживанию и смерти».
Такое безразличие к жизни животного просто поражает! Ситуацию усугубляет тот факт, что дельфин был представителем редкого вида Францискана, который водится только в водах Южной Америки.
Глядя на это зверство, совершаемое с таким безразличием, начинаешь думать, что человек — это все-таки самый страшный зверь. Люди, перестаньте быть такими!
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