Грушко: НАТО действует в отношении России, опираясь на схемы холодной войны

Так он прокомментировал высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга , который охарактеризовал состояние отношений между Россией и НАТО как не холодную войну и не партнерство.

"Суть происходящего состоит в том, что в отношениях с Россией НАТО начинает опираться на схемы холодной войны, пытается проецировать силу в направлении России, продвигает военную инфраструктуру, размещает дополнительные контингенты вблизи наших границ", — отметил высокопоставленный дипломат.

Он предупредил, что это серьезно ухудшает региональную и европейскую безопасность и создает для России дополнительные риски. «В НАТО не могут не понимать, что мы найдем ответы на эти риски с тем, чтобы при любом повороте событий наши законные интересы (это прежде всего касается обороноспособности страны) были надежно защищены», — подчеркнул Грушко.

"Мы обладаем всем необходимым военно-техническим потенциалом для того, чтобы сделать это убедительно, эффективно и показать странам НАТО, что то, что они предпринимают на восточном фланге, — это пустая трата времени и усилий, — заверил замглавы МИД РФ . — Это не укрепляет безопасность прежде всего тех стран, которые в этом участвуют, а только создает для них дополнительную угрозу".

Деэскалация в отношениях России и НАТО возможна прежде всего при восстановлении контактов по военной линии, добавил Грушко.

"Если НАТО серьезно заинтересована в деэскалации, в создании новых инструментов по предотвращению опасной военной деятельности, по, опять же, недопущению неправильного восприятия происходящего и намерений друг друга, прежде всего НАТО должно выступать в пользу восстановления нормальных контактов по военной линии, которые должны носить системный характер", — подчеркнул дипломат.