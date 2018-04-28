Ещё
Грушко: НАТО действует в отношении России, опираясь на схемы холодной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грушко: НАТО действует в отношении России, опираясь на схемы холодной войны 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Североатлантический альянс действует в отношении России по схемам холодной войны, но Москва найдет ответы на эти риски и обеспечит свою безопасность. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Так он прокомментировал высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга, который охарактеризовал состояние отношений между Россией и НАТО как не холодную войну и не партнерство.
"Суть происходящего состоит в том, что в отношениях с Россией НАТО начинает опираться на схемы холодной войны, пытается проецировать силу в направлении России, продвигает военную инфраструктуру, размещает дополнительные контингенты вблизи наших границ", — отметил высокопоставленный дипломат.
Он предупредил, что это серьезно ухудшает региональную и европейскую безопасность и создает для России дополнительные риски. «В НАТО не могут не понимать, что мы найдем ответы на эти риски с тем, чтобы при любом повороте событий наши законные интересы (это прежде всего касается обороноспособности страны) были надежно защищены», — подчеркнул Грушко.
"Мы обладаем всем необходимым военно-техническим потенциалом для того, чтобы сделать это убедительно, эффективно и показать странам НАТО, что то, что они предпринимают на восточном фланге, — это пустая трата времени и усилий, — заверил замглавы МИД РФ. — Это не укрепляет безопасность прежде всего тех стран, которые в этом участвуют, а только создает для них дополнительную угрозу".
Деэскалация в отношениях России и НАТО возможна прежде всего при восстановлении контактов по военной линии, добавил Грушко.
"Если НАТО серьезно заинтересована в деэскалации, в создании новых инструментов по предотвращению опасной военной деятельности, по, опять же, недопущению неправильного восприятия происходящего и намерений друг друга, прежде всего НАТО должно выступать в пользу восстановления нормальных контактов по военной линии, которые должны носить системный характер", — подчеркнул дипломат.
ТАСС: последние новости
Энергоблок плавучей АЭС для Чукотки отправляется в Мурманск для зарядки топливом Александр Грушко: НАТО стоит перед дилеммой — "либо шашечки, либо ехать" Сибирские ученые решили проблему доставки комбикормов в Арктику
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»27
Трамп и Меркель «проехались» по России273
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост828
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО138
Россию назвали страной второго сорта496
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение