Зеленодольский суд признал самообложение добровольным

Зеленодольский суд признал самообложение добровольным и отменил постановление административной комиссии, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе суда.

В феврале 2018 года несколько жителей села Бело-Безводное Раифского поселения получили извещения от администрации о том, что за неуплату 250 рублей по самообложению на них составлен протокол по ч. 1 ст. 2.6 КоАП РТ «Неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления». Затем сельчан подвергли наказанию в виде предупреждения. Шесть жителей, не согласившись с постановлением, обжаловали его в Зеленодольском суде, который встал на сторону сельчан. В результате самообложение признали добровольным, а постановление административной комиссии отменили.

Напомним, ранее прокуратура РТ потребовала, чтобы муниципалитеты взыскивали деньги с татарстанцев, которые игнорируют взносы по самообложению. При этом надзорное ведомство сообщило, что власти могут привлечь неплательщиков по статье 2.6 КоАП РТ за неисполнение муниципального правового акта.

«Претензий по поводу её применения для взыскания взносов по самообложению у прокуратуры нет», — сказал первый заместитель Зеленодольского городского прокурора Тимур Дияров.