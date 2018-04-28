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Пограничники Узбекистана и Кыргызстана будут вести себя по-новому
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Пограничники Узбекистана и Кыргызстана будут вести себя по-новому 

Sputnik Таджикистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 28 апр — Sputnik. Пограничные ведомства Узбекистана и Кыргызстана утвердили новую редакцию линии поведения на границе в условиях развития дружеских отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба пограничных войск Службы госбезопасности Узбекистана.
Стороны отметили готовность и заинтересованность в решении вопросов двустороннего сотрудничества в сфере охраны госграницы, а также обсудили основные современные угрозы пограничной безопасности, подвели итоги деятельности по охране узбекско-кыргызской границы в первом квартале 2018 года, рассмотрели актуальные вопросы и пути их решения на основе взаимных консультаций.
В начале апреля пограничники Кыргызстана заявили, что в районе местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области узбекистанские пограничники открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на кыргызской территории, в результате мужчина погиб.
В Комитете по охране госграницы ПВ СГБ Узбекистана заявили, что мужчина нелегально пересек границу, отказался подчиниться требованиям пограничного наряда и был ранен.
Позже руководители пограничных ведомств двух стран договорились провести совместное расследование инцидента, а также не применять оружие в случае непреднамеренного нарушения границы.
По данным пресс-службы Пограничных войск службы госбезопасности (ПВ СНБ) Узбекистана, 18 апреля в ходе взаимодействия пограничников двух стран на территории Кыргызстана был организован поиск контрабандистов, пытавшихся провести около 160 килограммов цветного металла из Ферганской области Узбекистана. Также 17 апреля пограничники смогли урегулировать инцидент с незаконным выпасом скота на неописанном участке границы.
"Узбекская сторона отмечает высокую оперативность реагирования и профессионализм кыргызских пограничников на информацию, передаваемую в рамках взаимодействия, и выражает удовлетворение установившимся уровнем сотрудничества", — добавили в пресс-службе.
Последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая остается неделимитированной после распада СССР.
В начале 2016 года Узбекистан и Кыргызстан несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице. В прошлом году был достигнут прорыв в кырызско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.
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