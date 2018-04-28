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Редкого голубого барана с гаремом поселили в Москве
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Редкого голубого барана с гаремом поселили в Москве 

Мослента 1 час назад
Фото: Москва центр
Голубые бараны, занесенные в Красную книгу, появились в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Животных привезли в конце апреля из Центра воспроизводства редких видов. Их вольер расположен на новой территории зоопарка. В нем будет жить целых четыре особи этого редкого вида: двухлетний самец и три годовалые самки. Получить потомство от них рассчитывают уже в следующем году.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в других экспозициях чаще встречаются группы животных одного пола.
«Московский зоопарк (…) ставит перед собой задачу сохранить и приумножить этот краснокнижный вид. Поэтому уже много лет вместе с другими европейскими зоопарками мы участвуем в ведении племенной книги, в которой мы учитываем каждого появившегося на свет ягненка. К сожалению, численность голубого барана в дикой природе из года в год сокращается», — рассказала она.
Этот вид получил название из-за своего необычного окраса. В природе голубые бараны обитают в горах на территории Непала, Китая, Пакистана и Индии. Вес взрослого самца может превышать 80 килограммов.
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