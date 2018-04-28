Редкого голубого барана с гаремом поселили в Москве

Голубые бараны, занесенные в Красную книгу, появились в Московском зоопарке. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Животных привезли в конце апреля из Центра воспроизводства редких видов. Их вольер расположен на новой территории зоопарка. В нем будет жить целых четыре особи этого редкого вида: двухлетний самец и три годовалые самки. Получить потомство от них рассчитывают уже в следующем году.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, в других экспозициях чаще встречаются группы животных одного пола.

«Московский зоопарк (…) ставит перед собой задачу сохранить и приумножить этот краснокнижный вид. Поэтому уже много лет вместе с другими европейскими зоопарками мы участвуем в ведении племенной книги, в которой мы учитываем каждого появившегося на свет ягненка. К сожалению, численность голубого барана в дикой природе из года в год сокращается», — рассказала она.