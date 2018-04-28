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Сбербанк оказался должником
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Сбербанк оказался должником 

News.ru 2 часа назад
Коллекторское агентство Сбербанка «АктивБизнесКоллекшн» (АБК) недавно стало должником, поскольку его сотрудники пытались взыскать долг не с того клиента. Мужчина, которому безостановочно звонили коллекторы, обратился в Федеральную службу судебных приставов, которая затем подала в суд, передаёт Life.ru.
В результате, АБК обязали выплатить штраф на сумму 50 тыс. рублей. 19 апреля 2018 года приставы возбудили исполнительное производство с намерением принудительно взыскать с АБК эту сумму.
Агентство, в свою очередь, на данный момент пытается оспорить решение суда и настаивает на своей невиновности.
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