Сбербанк оказался должником

Коллекторское агентство Сбербанка «АктивБизнесКоллекшн» (АБК) недавно стало должником, поскольку его сотрудники пытались взыскать долг не с того клиента. Мужчина, которому безостановочно звонили коллекторы, обратился в Федеральную службу судебных приставов, которая затем подала в суд, передаёт Life.ru.

В результате, АБК обязали выплатить штраф на сумму 50 тыс. рублей. 19 апреля 2018 года приставы возбудили исполнительное производство с намерением принудительно взыскать с АБК эту сумму.

Агентство, в свою очередь, на данный момент пытается оспорить решение суда и настаивает на своей невиновности.