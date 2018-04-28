Крисси Тейген отпраздновала baby shower с Ким Кардашьян, Канье Уэстом и Крис Дженнер

Крисси Тейген и Джон Ледженд 32-летняя Крисси Тейген, которая вот-вот станет мамой во второй раз, не стала отходить от западных традиций и устроила вечеринку в честь своего будущего ребенка. Принять участие в этом торжестве модель и ее 39-летний супруг Джон Ледженд пригласили Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также Крис Дженнер (несмотря на сообщения о том, что рэпер в последнее время не очень-то ладит со своей тещей, все выглядели вполне счастливыми).

Ким Кардашьян (в центре) и Крисси Тейген (крайняя справа)

Джон Ледженд и Канье Уэст Главным украшением праздника стали, конечно, сладкие угощения. Определиться с одним тортом супруги не смогли, поэтому заказали сразу пять. На всех десертах были написаны различные каламбуры и цитаты со словом «легенда». А цветовая гамма, в которой они были выполнены, не оставила сомнения в том, что у супругов родится сын.

Крис Дженнер

Фото из Instagram Ким Кардашьян

Крис Дженнер Кстати, к сладкому столу Тейген и Ледженд, похоже, очень неравнодушны. Недавно они отмечали двухлетие своей дочери Луны и приняли участие в приготовлении праздничного торта. А свадебный торт, снимком которого Крисси недавно поделилась в своем Instagram, и вовсе был произведением искусства.

Фото из Instagram Крисси Тейген

Фото из Instagram Крисси Тейген