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В Марий Эл осужден экс-министр спорта Сергей Киверин
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В Марий Эл осужден экс-министр спорта Сергей Киверин 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд Йошкар-Олы вынес обвинительный приговор экс-министру спорта Сергею Киверину. Об этом сообщается на сайте городского суда. Ему назначено наказание в виде 2 лет условного заключения с запретом занимать определенные должностив течение 2 лет 6 месяцев.
Кроме того, также был вынесен обвинительный приговор директору автономного учреждения «Управление спортивных сооружений Марий Эл» Александру Лежнину. Он получил наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.
Напомним, Сергей Киверин и Александр Лежнин фиктивно устроили на работу в автономное учреждение на должности инструкторов спортсооружений членов ФК «Спартак». В итоге общая сумма обязательных отчислений с фонда по их заработной плате составила более 5 млн рублей.
Также Сергей Киверин подозревался в подделке документов по госконтракту на строительство спортивной площадки в селе Пектубаево Новоторъяльского района республики. Со счета минспорта Марий Эл незаконно перечислены на расчетный счет ПК «Советская ПМК» 2,7 млн рублей. Отметим, что площадка так и не была построена.
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