Приветствие участникам пожарно-спасательного кроссфита 

29 апреля стартует I Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спасательный кроссфит). Начальник Сибирского
регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко
обратился к участникам и гостям соревнований.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Приветствую вас на уникальном спортивном событии, которое массово
стартует 29 апреля 2018 года и, я уверен, со временем станет ещё одной
яркой традицией как в истории МЧС России, так и в истории
профессионально-прикладного спорта в целом. Это Чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей, которое мы назвали
пожарно-спасательный кроссфит.
Соревнования, в основе которых лежат
высокие физические нагрузки и интенсивность упражнений, как нельзя лучше
способствуют повышению профессионального уровня пожарных и спасателей, а значит и повышению уровня безопасности населения. Кроме того, подобные
состязания позволяют продемонстрировать, насколько сложна работа наших
бойцов, какого физического напряжения и морально-психологического
настроя требует их каждодневный труд, зачастую сопряжённый с риском для жизни.
Пожарно-спасательный кроссфит ещё молод,
но перспективен. Им занимаются не только в спасательных формированиях и пожарных частях МЧС России, но и в подразделениях муниципальных служб
спасения, в физкультурно-спортивных обществах. Первое масштабно
организованное состязание среди подразделений МЧС России из регионов
Сибири, Урала и Дальнего Востока состоялось в Иркутске в 2017 году.
Как в спорте высокий уровень мастерства и красивые победы достигаются упорными тренировками, так и в деле
спасения шансы своевременно помочь человеку многократно возрастают,
когда за работу берутся сильные телом и духом специалисты, а их профессиональные навыки отточены безупречно и до мелочей. Именно такую
идею мы закладываем в основание нового Чемпионата, именно к такому
результату призываем всех, кто в дальнейшем присоединится к нашим
стартам и готов способствовать развитию этого зрелищного состязания.
Выражаю огромную признательность
руководству Иркутской области и лично губернатору Сергею Георгиевичу
Левченко за безоговорочную поддержку нашего предложения провести I международный Чемпионат по функциональному многоборью в Иркутске и за качественную помощь в организационных вопросах. Это будет настоящее
спортивное шоу, которое подарит зрителям незабываемые впечатления.
Желаю всем участникам Чемпионата здорового спортивного азарта, удачи и заслуженных побед!