Приветствие участникам пожарно-спасательного кроссфита

29 апреля стартует I Международный чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей (пожарно-спасательный кроссфит). Начальник Сибирского

обратился к участникам и гостям соревнований.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Приветствую вас на уникальном спортивном событии, которое массово

стартует 29 апреля 2018 года и, я уверен, со временем станет ещё одной

яркой традицией как в истории МЧС России, так и в истории

профессионально-прикладного спорта в целом. Это Чемпионат по функциональному многоборью пожарных и спасателей, которое мы назвали

пожарно-спасательный кроссфит.

Соревнования, в основе которых лежат

высокие физические нагрузки и интенсивность упражнений, как нельзя лучше

способствуют повышению профессионального уровня пожарных и спасателей, а значит и повышению уровня безопасности населения. Кроме того, подобные

состязания позволяют продемонстрировать, насколько сложна работа наших

бойцов, какого физического напряжения и морально-психологического

настроя требует их каждодневный труд, зачастую сопряжённый с риском для жизни.

Пожарно-спасательный кроссфит ещё молод,

но перспективен. Им занимаются не только в спасательных формированиях и пожарных частях МЧС России, но и в подразделениях муниципальных служб

спасения, в физкультурно-спортивных обществах. Первое масштабно

организованное состязание среди подразделений МЧС России из регионов

Сибири, Урала и Дальнего Востока состоялось в Иркутске в 2017 году.

Как в спорте высокий уровень мастерства и красивые победы достигаются упорными тренировками, так и в деле

спасения шансы своевременно помочь человеку многократно возрастают,

когда за работу берутся сильные телом и духом специалисты, а их профессиональные навыки отточены безупречно и до мелочей. Именно такую

идею мы закладываем в основание нового Чемпионата, именно к такому

результату призываем всех, кто в дальнейшем присоединится к нашим

стартам и готов способствовать развитию этого зрелищного состязания.

Выражаю огромную признательность

руководству Иркутской области и лично губернатору Сергею Георгиевичу

Левченко за безоговорочную поддержку нашего предложения провести I международный Чемпионат по функциональному многоборью в Иркутске и за качественную помощь в организационных вопросах. Это будет настоящее

спортивное шоу, которое подарит зрителям незабываемые впечатления.

Желаю всем участникам Чемпионата здорового спортивного азарта, удачи и заслуженных побед!