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Девочка с гитарой ушла из дома на Бору и не вернулась
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Девочка с гитарой ушла из дома на Бору и не вернулась 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
На Бору объявлены срочные поиски 15-летней Иры Красильниковой, которая пропала вчера, 27 апреля, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Близкие девочки полагают, что ее жизнь может находиться под угрозой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Ира ушла из дома на улице Мира около 16.30. На момент исчезновения она была одета в красную ветровку «Адидас» с капюшоном, темные джинсы, черную водолазку и высокие черные кеды. Рост пропавшей девочки 169 см, телосложение среднее, глаза серо-голубые, волосы русые. Она носит асиметричную прическу с выбритым левым виском. При себе Ира Красильникова имела гитару в черном чехле и мобильный телефон. Узнать ее можно также по шрамам на запястьях.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшей девочке по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.
Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски 79-летнего Михаила Шишова.
Фото: ПСО «Волонтер»
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