В Шелехове полицейские ведут поиски подозреваемых в мошенничестве

26 апреля в Отдел МВД России по Шелеховскому району поступило заявление от жительницы города Шелехова о том, что примерно около 14 часов неизвестные, находясь в 18 квартале

путем обмана завладели ее денежными средствами в размере более 5,5 тысяч

рублей.

Полицейские установили, что потерпевшая

вышла из автобуса на остановке «Поликлиника», где в это время к ней подошли две женщины. Незнакомки заговорили с пенсионеркой и настоятельно

рекомендовали не ходить в больницу, предложив свою помощь в излечении.

После чего злоумышленницы проследовали домой к пожилой женщине, где та отдала им все свои сбережения.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются:

1. Женщина не русской национальности,

возможно цыганка, на вид 40-45 лет, рост примерно 165-170см, волосы

темного цвета. Была одета во все темное, юбка длинная, кофта, на голове

была одета шляпа белого цвета с широкими полями.

2. Женщина не русской национальности, на вид 30-35 лет, была одета во все темное, на ней были одеты большие

солнцезащитные очки, на голове детская кепка.

Всех, кто владеет какой— либо информацией

о месте нахождения разыскиваемых, просьба сообщить об этом в дежурную

часть полиции города Шелехова по телефону 6-31-51 или 02.