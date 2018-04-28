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В Шелехове полицейские ведут поиски подозреваемых в мошенничестве
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В Шелехове полицейские ведут поиски подозреваемых в мошенничестве 

Хот 26 минут назад
Фото: Хот
26 апреля в Отдел МВД России по  Шелеховскому району поступило заявление от жительницы города Шелехова о  том, что примерно около 14 часов неизвестные, находясь в 18 квартале
путем обмана завладели ее денежными средствами в размере более 5,5 тысяч
рублей.
Полицейские установили, что потерпевшая
вышла из автобуса на остановке «Поликлиника», где в это время к ней  подошли две женщины. Незнакомки заговорили с пенсионеркой и настоятельно
рекомендовали не ходить в больницу, предложив свою помощь в излечении.
После чего злоумышленницы проследовали домой к пожилой женщине, где та  отдала им все свои сбережения.
По подозрению в совершении преступления разыскиваются:
1. Женщина не русской национальности,
возможно цыганка, на вид 40-45 лет, рост примерно 165-170см, волосы
темного цвета. Была одета во все темное, юбка длинная, кофта, на голове
была одета шляпа белого цвета с широкими полями.
2. Женщина не русской национальности, на  вид 30-35 лет, была одета во все темное, на ней были одеты большие
солнцезащитные очки, на голове детская кепка.
Всех, кто владеет какой— либо информацией
о месте нахождения разыскиваемых, просьба сообщить об этом в дежурную
часть полиции города Шелехова по телефону 6-31-51 или 02.
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